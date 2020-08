Coronavirus, crescono i contagi da rientro: quasi tutti giovani di ritorno dalle vacanze. Ecco dove i nuovi casi

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Agosto 2020, 14:00

Crescono. I numerosi cittadini italiani che tornano da mete turistiche straniere stanno facendo tornare i contagi nel nostro paese, soprattutto i piùSi tratta di casi accertati e isolati, ma il rischio è che la situazione possa sfuggire di mano, motivo per cui resta alta l'allerta.A Fano, in provincia di Pesaro Urbino, tre 19enni rientrate da una vacanza in compagnia di alcuni amici in Croazia sono risultati positivi al covid, così come in provincia di Arezzo, quattro 19enni reduci da un recente viaggio a Corfù, in Grecia. Sempre dalla Grecia è tornato un positivo residente a Mantova che ha contagiato altre tre persone.Una 18enne tornata a Padova dalla Croazia ha raccontato a Il Corriere della Sera di aver passato 7 giorni senza mascherina, lasciandosi trasportare da quello che sembrava un clima tranquillo, ma è stata contagiata. Tornando a casa ha messo a rischio la salute dei suoi cari cheLa maggior parte dei ragazzi tornati dalle vacanze estive con il covid, comuqnue, è in buone condizioni, in isolamento a casa e per lo più con blandi sintomi, ma resta una situazione di emergenza e da non sottovalutare.