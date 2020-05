Turismo, Spagna e Grecia, prime a riaprire le frontiere

La Spagna ha abrogato il divieto d'ingresso nel Paese, imposto oltre due mesi fa, per gli aerei e le navi passeggeri (ad eccezione di quelle da crociera) provenienti dall'Italia. Rimane tuttavia in vigore, per gli stranieri in arrivo nel Paese, l'obbligo di quarantena di 14 giorni per tutta la durata dello stato di emergenza, verosimilmente a metà giugno. Dal 3 giugno sarà poi il turno dell'Italia: riapriranno le frontiere con accesso libero a tutti i cittadini dell'area Schengen, inclusi svizzeri e monegaschi, abolendo quarantena preventiva e autocertificazioni.



Ma qual è la situazione degli altri Paesi europei, anche in vista di possibili spostamenti per le vacanze estive? In Croazia le frontiere sono aperte e non sono previste forme di isolamento e quarantena. In Francia il confine con l'Italia è aperto ma non si può ancora attraversare per motivi turistici. I viaggiatori che arrivano in Gran Bretagna devono osservare un periodo di isolamento di 14 giorni. Mentre i confini della Grecia sono ancora chiusi. Il Paese si preparerà ad accogliere i turisti stranieri dal 15 giugno. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 09:08

