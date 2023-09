Tuffo dal punto più alto della scogliera in Salento, 24enne scivola e batte contro la roccia: è grave

Paura e grande apprensione a Porto Miggiano, in Salento, per un giovane 24enne caduto rovinosamente in acqua nel tentativo di scalare la scogliera per un tuffo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, Vigili del fuoco e capitaneria di Porto. Secondo quanto ricostruito, l'episodio verificatosi lunedì nei pressi della spiaggia dei 100 scalini, ha coinvolto un giovane bagnante.

Letto matrimoniale (con materasso e lenzuola) sugli scogli per ammirare le stelle cadenti: l'idea di un turista in Salento

Proposta di matrimonio finisce in tragedia: sposa precipita dalla scogliera, morta dopo un volo di 30 metri. Aveva appena detto «sì»

La caduta dalla scogliera

Il ragazzo impegnato a scalare la scogliera per raggiungere il punto più alto da cui tuffarsi in mare, avrebbe forse perso l'equilibrio - per cause in fase di accertamento - cadendo violentemente sulle rocce e poi tramortito in acqua.

L'allarme

Il ferito è stato soccorso da alcuni bagnanti, che lo hanno portato a riva posizionandolo su una tavola da surf, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Il 24enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA