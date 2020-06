In pedalò con gli amici, si tuffa nel lago e non riemerge più: morto un 28enne

E' stata ritrovata nel lago di Caldaro, a sud di Bolzano, dopo vasta operazione di ricerca, la salma di un 28enne, originario dal Gambia, ma residente in Alto Adige da tempo: la tragedia davanti agli occhi degli amici



La compagnia aveva lanciato l'allarme quando il giovane - dopo un tuffo dal pedalò che avveva noleggiato per una gita - non era più riemerso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco sommozzatori. L'elicottero Pelikan 1 ha sorvolato il lago. In serata la salma è stata localizzata e recuperata dai sommozzatori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 22:53

