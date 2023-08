Tromba marina in Abruzzo, paura in spiaggia e bagnanti in fuga: ecco perché e come si è generata

Una tromba marina si è generata al largo delle coste abruzzesi e si è spostata per diversi chilometri, in mare, tra la zona Sud di Pescara e Francavilla al Mare. Il fenomeno ha richiamato l'attenzione di molti ed è subito scattato il tam tam sui social network, con condivisione di foto e video.

Ecco perché è successo

«Si è trattato di una tromba marina o waterspout, fenomeno frequente in mare a causa dell'umidità - spiega all'ANSA il meteorologo Giovanni De Palma - Si verifica quando arriva aria più fredda che, sul mare, incontra temperature superficiali piuttosto elevate. Si genera energia che può dare origine a temporali, all'interno dei quali si possono formare le trombe marine».



In Abruzzo oggi era prevista ordinaria criticità - allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali. Dal pomeriggio, infatti, precipitazioni si sono abbattute un pò su tutta la regione e, in particolare, sulla costa. «Le condizioni meteorologiche - aggiunge De Palma - miglioreranno da domani, quando assisteremo ad un clima gradevole, almeno fino alla fine della settimana».

Lunedì 7 Agosto 2023

