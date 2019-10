Accoltellato un ragazzo di diciassette anni: è grave

Un minorenne, di 17 anni è rimasto ferito in modo grave ieri sera dopo essere stato accoltellato. Nel corso della notte la Polizia ha condotto una serie di indagini mentre il giovane veniva portato all'ospedale di Cattinara dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni permangono gravi. Gli agenti intervenuti avrebbero portato in Questura due coetanei del ferito.



Il minore intorno alle 20.30 di sabato aveva chiesto soccorso in un esercizio commerciale per una ferita all'addome. ).

Domenica 13 Ottobre 2019, 10:04

