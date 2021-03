Lettera aperta alla Treccani per modificare la voce 'Donna': «Eliminare i sinonimi sessisti e misogini»

Lettera aperta alla Treccani per eliminare sinonimi sessisti per le donne. Una battaglia che porta tra le firmatarie l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e che viene riportata anche dalla stampa internazionale. Come riporta il Telegraph, nella lettera c'è l'invito ad abbandonare termini come "puttana" e "cagna" in quanto rafforzano gli stereotipi misogini.

La lettera aperta, inviata dall'attivista Maria Beatrice Giovanardi, insieme a cento persone del mondo della politica e della cultura, da Laura Boldrini a Michela Murgia, chiede ai responsabili del dizionario di modificare la voce "donna", rendendola meno sessista. La lettera, pubblicata sul quotidiano La Repubblica a poche ore dall'8 marzo arriva dopo che lo scorso anno una campagna simile ha portato il dizionario inglese di Oxford a modificare la sua definizione di "donna".

Maria Beatrice Giovanardi, l'attivista per la parità che ha lanciato la petizione, ha affermato che la definizione della Treccani è ancora più offensiva, poiché include 30 termini diversi per descrivere una prostituta. Il dibattito si è aperto su espressioni come "buona donna, donna da marciapiede (o di malaffare o di strada o di vita o, eufem., di facili costumi)". Oppure quelle di uso "volgari" come: (volg.) bagascia, (eufem., non com.) baiadera, (volg.) baldracca, (roman., volg.) battona, (eufem.) bella di notte, (spreg.) cagna, cocotte, (eufem.) cortigiana, (spreg.) donnaccia, (eufem.) donnina allegra, (eufem., disus.) falena, (gerg., non com.) gigolette, (eufem.) lucciola, (non com.) lupa, (merid.) malafemmina, (roman., volg.) marchettara, (lett.) meretrice, (region., volg.) mignotta, (eufem.) mondana, (eufem.) passeggiatrice, (eufem., disus.) peripatetica, prostituta, (lett.) putta, (volg.) puttana, (ragazza) squillo, (lett.) sgualdrina, taccheggiatrice, (volg.) troia, (spreg.) vacca, (region., volg.) zoccola.

«In numerose espressioni consolidate nell’uso - si legge - si riflette un marchio misogino che, attraverso la lingua, una cultura plurisecolare maschilista, penetrata nel senso comune, ha impresso sulla concezione della donna. Il dizionario, registrando, a scopo di documentazione, anche tali forme ed espressioni, in quanto circolanti nella lingua parlata odierna o attestate nella tradizione letteraria, ne sottolinea sempre, congiuntamente, la caratterizzazione negativa o offensiva».

