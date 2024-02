Con il trattore abbatte cinque cartelli stradali "30 all'ora" posizionati il giorno prima FOTO

di Redazione web

Non bastavano Fleximan e Parcman. Ora c’è anche Cartelman che abbatte la cartellonistica stradale appena installata per istituire 30 chilometri all’ora in via Cal Alta, una strada stretta e piena di curve che si trova a Cappella Maggiore (Treviso).

Trattore rade al suolo i cartelli stradali

Ad entrare in azione, giovedì notte, verso le 22, un uomo alla guida di un trattore. Ha raso al suolo cinque cartelli stradali che segnalavano la velocità massima di 30 km all'ora erano stati posizionati nemmeno 24 ore prima. Dopo autovelox e parcometri, dunque, c’è chi si improvvisa paladino contro i divieti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA