Un cuore nuovo dopo 8 mesi d'attesa per la piccola Olimpia: il trapianto perfettamente riuscito è un regalo per i suoi 4 anni

Olimpia ha un cuore nuovo. La bambina, che ha appena compiuto quattro, anni ha atteso per otto interminabili mesi il trapianto tra le mura della terapia intensiva Cardiotoracovascolare dell’ospedale di Borgo Trento. Una conta dei giorni che si è interrotta lo scorso 28 dicembre, con un intervento perfettamente riuscito.

Il cuore donato

La piccola, affetta da una cardiomiopatia dilatativa grave diagnosticata a mamma Giulia già in gravidanza, poteva essere salvata solo da una donazione. Solo grazie alla generosità dei genitori di un bambino che, nel momento più drammatico, hanno avuto il coraggio di acconsentire all'espianto degli organ del figlioletto Olimpia ha potito festeggiare il quarto compleanno, il 10 gennaio, con una nuova speranza che le batte in petto. Quella dei trapianti pediatrici, ricostruisce Il Giornale di Vicenza, è una vera e propria emergenza: di interventi come quello a cui è stata sottoposta la bambina non se ne fanno più di 15 all'anno. L'immpegno della famiglia di Olimpia ora, e già prima del trapianto, è rivolto a sensibilizzare sul tema delle donazioni pediatriche.

L'intervento

«Il percorso post-operatorio è regolare, la stiamo preparando ad uscire dalla terapia intensiva per il trasferimento in reparto, che sarà vicino.

Il compleanno

Olimpia ha compiuto 4 anni il 10 gennaio, e grazie all'ok dei medici ha potuto festeggiarlo nella sua stanza della terapia intensiva con la mamma e il papà (protetti da camici e mascherine). Palloncini, candeline e dolci, per celebrare quello che è un nuovo inizio.

