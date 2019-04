Ultimo aggiornamento: 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di tensione, in serata, nel porto di Genova . Allarme bomba al terminal traghetti a bordo del traghetto Excellent, diretto a Tangeri. Una telefonata anonima al 112 ha annunciato la presenza di un ordigno sulla nave la cui partenza è prevista per le 21. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e i carabinieri. Chi era già a bordo è stato fatto scendere. Le macchine vengono passate sotto gli scanner per i controlli.