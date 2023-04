Motonave contro il pontile: tre feriti, Pasqua di paura sul lago di Garda

Tre persone, tra cui un amino, sono rimaste lievemente ferite in seguito alla collisione contro una banchina da parte della motonave Baldo. L'incidente è avvenuto durante la fase di ormeggio dl natante a Bardolino, che si affaccia sul Lago di Garda. Danneggiati il pontile e il muro del lungo lago, danni anche alla prua della motonave.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il sito, mentre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem. I detriti finiti in acqua, tra cui le briccole danneggiate sono in fase di recupero con l'ausilio dell'autogrù dei vigili del fuoco arrivata dalla centrale di Verona. In corso di verifica da parte dei carabinieri e della guardia costiera le cause che hanno determinato l'incidente. Il traghetto dopo l'urto, se pur danneggiato a prua a ripreso la navigazione, mentre il pontile è stato interdetto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA