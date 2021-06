Trovato impiccato a 48 anni nel bosco: aveva in programma una visita medica

Choc e dolore ieri mattina sul Pianoro del Mottolone, la terrazza naturale sopra Arquà Petrarca (Padova), dove un uomo di 48 anni, residente in paese con l’anziana madre e il fratello, ha scelto di togliersi la vita. Per farlo si è impiccato ad un albero dove è stato trovato da alcuni passanti, che, sgomenti, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Abano Terme, i vigili del fuoco di Este, un’ambulanza del Suem e pure il sindaco Luca Callegaro. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che accertare la morte del 48enne.





La salma è stata quindi recuperata dai vigili del fuoco. Poi le autorità hanno dato la tragica notizia alla famiglia. Difficile, per ora, stabilire quali siano stati le ragioni che hanno spinto l’uomo al gesto estremo. Non risulta avesse problemi sul lavoro (era dipendente in una grossa azienda di Monselice), e neppure in famiglia. Ieri pomeriggio il 48enne avrebbe dovuto sottoporsi a una visita medica.



Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.678



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA