Neonata muore mezz'ora dopo il parto: incubo per una mamma ventenne

Unaè morta ieri sera a, all'ospedale Maria Vittoria: la neonata, venuta alla luce dal grembo di unacon gravidanza ad alto rischio per una malattia metabolica, è deceduta appena. Il dramma è stato reso noto in un comunicato dell'Asl Città di Torino, che ricostruisce la vicenda e in cui si fa sapere che è stata avviata un'indagine intera per far luce sull'accaduto.Ladella piccola è stata ricoverata in Ostetricia e Ginecologia nella mattina di domenica: qui le è stato indotto ildi gestazione. La ragazza era stata seguita solo nelle ultime settimane dall'ambulatorio gravidanze a rischio dell'ospedale e il parto indotto era previsto dai protocolli previsti per la sua patologia: dato il rischio, sono state costantemente monitorate le condizioni materne e fetali - prosegue la nota - il travaglio è iniziato in tempi fisiologici e, in previsione della nascita, considerata la macrosomia fetale, è stata allertata la neonatologia.: ma viste le sue condizioni cliniche i sanitari, continua la nota dell'Asl, hanno avviato immediatamente le procedure di rianimazione cardiopolmonare.della neonata. «Siamo vicini alla famiglia in questo terribile momento - le parole di Carlo Picco, Commissario dell'Asl Città di Torino - è già stata attivata un'indagine interna per ricostruire tutte le fasi della gravidanza e fare chiarezza su quanto è accaduto. Il Servizio di Psicologia Aziendale è già presente in reparto per aiutare la giovane donna e la sua famiglia ad elaborare il triste evento».