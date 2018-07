​Testimoni di Geova, festa grande al congresso "Sii coraggioso!". Trentotto battezzati alla Fiera di Roma

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trentotto nuovi testimoni di Geova: accolti dagli applausi entusiasti dei diecimila delegati, si sono battezzati questa mattina nella piscina appositamente allestita alla Fiera di Roma. Nicole è la più giovane delle 22 neo-battezzate, ha 14 anni. La più “grande” invece è Gina, 89 anni. Tra gli uomini – sedici – il giovanissimo è Daniel, 14 anni; il più anziano è Luigi, 70 anni, di Casal Palocco.Sirio, 45 anni, di Pescara, uno dei battezzati di oggi, commentando come lo studio della Bibbia lo abbia aiutato a migliorare la sua vita ha detto: “Sono diventato molto più mite. È stato un processo lento. Ero molto irascibile, anche sul posto di lavoro. Anche per questo la mia vita è stata sempre complicata. Il coraggio non basta mai: il tema di questo congresso sembra fatto per me”. Commentando il tema “Sii Coraggioso”, Valerio, 17 anni, di Elice, ha detto: “Questo congresso mi aiuterà a superare le pressioni di compagnie negative”. Alessio, 15 anni, di Roma: “Penso che diventare Testimone mi abbia dato più libertà di quanta ne abbiano altri”.La cerimonia del battesimo è stato il momento più suggestivo di questa seconda giornata del Congresso “Sii coraggioso”, il primo dei tre appuntamenti estivi dei testimoni di Geova di Roma, Lazio e alcune zone dell’Umbria e dell’Abruzzo. I due congressi successivi sono in calendario nei prossimi due fine settimana.Anche oggi il filo conduttore dei discorsi, delle interviste e dei tantissimi video in programma è stato il coraggio, dove trovarlo e come mostrarlo. Come sempre sono stati i princìpi della Bibbia a indicare ai delegati come superare con coraggio le tante difficoltà che stiamo vivendo e affrontando quotidianamente. Le Sacre Scritture sono piene di esempi di coraggio, la creazione stessa offre numerosi esempi incoraggianti: affascinanti e istruttivi ma particolarmente graditi dai bambini i video su leone, cavallo, mangusta, colibrì ed elefante proiettati nel pomeriggio sui tre maxischermi allestiti appositamente nei Padiglioni 1 e 2 della Fiera.Domani, domenica, ultimo dei tre giorni di congresso. Due gli appuntamenti da non perdere: l’incoraggiante discorso pubblico, “La speranza della risurrezione ci dà coraggio”, in programma alle 11.20 e il film “Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia”. Il programma inizierà alle 9.20 per concludersi alle 15.50. Per ulteriori informazioni si può consultare jw.org.