Testicolo asportato per errore durante un intervento: arrivano 10mila euro di risarcimento dall'Asl

La Asl di Viterbo ha risarcito con 10mila euro un paziente al quale durante un'inguinotomia ha perso parte di un testicolo durante un intervento chirurgico. La notizia è stata riportata dall'edizione locale de "Il Messaggero".

«Secondo la tesi dell’accusa - si legge sulle pagine del quotidiano - l’intervento sul testicolo, che solitamente si effettua in casi di sospetto tumore, non è stato eseguito a dovere, provocando danni sia dal punto di vista fisico sia psicologico che sarebbero stati evitabili. Si sarebbe trattato di un errore dei medici che lo avevano in cura».

Come risarcimento danni il paziente aveva chiesto 14 mila euro, somma a cui si sarebbero dovuti aggiungere 3.500 euro più accessori per sostenere le spese legali. Invece di attendere il verdetto del giudice, l’uomo ha preferito arrivare a un accordo transattivo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA