Test di medicina, 66mila candidati per 13mila posti. Studenti in piazza contro il numero chiuso

Facoltà di Medicina, per 66.638 studenti (duemila in meno dell'anno scorso) che si contenderanno 13.072 posti a numero chiuso. «Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che questa mattina compiono il primo passo verso la facoltà di Medicina. Siete il futuro del nostro bene più prezioso, il Servizio Sanitario Nazionale», il messaggio postato su Facebook dal ministro della Salute Roberto Speranza.



«C'è un protocollo molto severo e organizzato che prevede un accesso differenziato, la distanza in aula dove si realizzano i test, mascherine, sanificazione, controllo degli spazi che viene effettuato dall'università stessa con il supporto della protezione civile nazionale e di tutte le altre istituzioni locali, quindi c'è un'organizzazione molto dettagliata che consentirà di svolgere i test in perfetta sicurezza garantendo gli studenti», ha assicurato ieri il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, alla vigilia dei test.







«Quest'anno inoltre il costo del test d'ingresso è aumentato a 100 euro, in alcuni casi anche triplicando il costo rispetto all'anno scorso - spiega Federico Allegretti, Coordinatore Nazionale della Rete degli Studenti Medi - È insopportabile che ancora una volta siano gli studenti a dover pagare. A maggior ragione nella situazione di crisi economica in cui si trovano tantissime famiglie italiane, a causa del Covid19. Questa doveva invece essere l'occasione per ripensare le modalità d'accesso al corso di laurea in medicina, superando lo strumento inefficace del test che non può rappresentare veramente uno studente e andare a limitarne il diritto allo studio e al futuro».



«Per tutte queste ragioni come UDU e Rete degli Studenti Medi siamo scesi in piazza per ribadire quello che chiediamo da anni, cioè la necessità di superare il numero chiuso - concludono Gulluni e Allegretti - Chiediamo l'immediata abolizione del numero programmato per i corsi in Architettura e Formazione Primaria, dove da anni il numero di partecipanti al Test e assolutamente paragonabile o addirittura inferiore al numero dei posti messi a bando.



La pandemia lo ha dimostrato, anche il numero chiuso va abrogato

., lo slogan di una contestazione organizzata stamattina dal Fronte della Gioventù Comunista fuori dall'Università Sapienza di Roma in occasione dei test per la facoltà di Medicina.

Il governo crede davvero che aggiungendo 5.000 posti solo per quest'anno, si risolverà il problema di un SSN al collasso? I lavoratori della sanità in questi mesi hanno sostenuto il peso di anni di tagli e le carenze di organico moltiplicando i turni e la fatica. Prima tutti li hanno chiamati eroi, ma oggi il sistema del numero chiuso resta in piedi. Non si tratta di cento o mille posti in più, ma di eliminare questa selezione di classe e salvare davvero il SSN





RETTORE SAPIENZA: NUMERO CHIUSO E' FALSO PROBLEMA «Negli ultimi due anni il numero dei posti è stato aumentato del 30%: passando da circa 10mila a oltre 13mila. Ci sono alcuni, ad esempio alcune Federazioni, che considerano questo numero eccessivo». Così il rettore dell'università La Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio, parlando ai giornalisti prima dell'inizio del test di medicina. Il numero chiuso a Medicina «non è il vero problema, la questione sono i posti per le specializzazioni. Ora l'impegno è aumentare il numero degli specializzandi».



In merito all'avvio delle lezioni il rettore ha spiegato: «La didattica a distanza dovremo garantirla per gli studenti stranieri e per i fuori sede. Garantiremo didattica in presenza fino a riempire la capienza delle aule poi chi non può entrare in aula potrà collegarsi e seguire e faremo dei turni, tramite prenotazione, per garantire a tutti la presenza nell'università che è importante perché è una scuola di vita non solo un 'lezionificio' o un 'esamificio'».



PROTESTA ANCHE A TORINO Primo giorno dei test di medicina, a Torino, e davanti agli ingressi di Lingotto va in scena la protesta degli studenti del Fronte della Gioventù Comunista, che hanno srotolato uno striscione con la scritta 'La pandemia lo ha dimostrato, il numero chiuso va abrogatò. Sono 66.000 i candidati per 13.000 posti in facoltà. «Il governo crede davvero che aggiungendo 5.000 posti solo per quest'anno, si risolverà il problema di un sistema sanitario al collasso?», chiede in una nota Ivan Boine, segretario provinciale del Fgc. «Da tempo si denuncia la mancanza di almeno 50 mila infermieri e di decine di migliaia di medici - aggiunge Boine -. Vediamo operare tagli sistematici e attuare misure in sostegno alle cliniche private che lucrano sulla salute e di fronte al virus hanno fatto finta di niente. Proprio il numero chiuso per la facoltà di medicina è una di quelle misure che hanno distrutto la sanità pubblica».







LO SCORSO ANNO 8 RICORSI SU 10 DAL CENTRO-SUD Dai suggerimenti durante la prova a domande poco comprensibili: ogni anno, il test per l'accesso alla Facoltà di medicina viene accompagnato da una pioggia di segnalazioni di irregolarità. Il risultato sono altrettanti ricorsi, che in 8 casi su 10 arrivano dal Centro-Sud. A fare la mappa delle irregolarità, sulla base delle segnalazioni arrivate in occasione dei test dello scorso anno, è Consulcesi, network di riferimento per la tutela legale e la formazione continua destinata ai camici bianchi. Nel 2019, per esempio, gli atenei interessati dai ricorsi sono stati 27 su un totale di 41, distribuiti in 21 città. Il 21% delle segnalazioni veniva dalle città del Nord, il 36% da quelle del Sud e il 43% da studenti che hanno svolto il test nel Centro Italia. Le città in cui si sono registrate più irregolarità sono Roma (18% del totale), Napoli (10%) e Milano (7%).



Le segnalazioni principali sono, spiega il presidente di Consulcesi Massimo Tortorella, sono «l'utilizzo di cellulari in aula (20%), quesiti ambigui (16%), ma oltre il 43% delle segnalazioni riguarda suggerimenti e movimenti sospetti durante la prova, persone che potevano uscire liberamente, membri della commissione che parlavano con i candidati». E, ancora, plichi manomessi, favoritismi, identificazione effettuata in modo non aderente alla procedura.



