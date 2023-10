Terremoto di 3.0 a Bergamo, scuole e edifici pubblici evacuati a Caravaggio e Triviglio

di Redazione web

Una scossa di terremoto è stata registrata stamani a Bergamo alle 9.07. L'epicentro è stato registrato in provincia, nel paese di Comun Nuovo. La magnitudo è di 3.0. Al momento non risultano danni.

In alcuni comuni sono state evacuate le scuole in attesa dei sopralluoghi dei vigili del fuoco.

Edifici pubblici evacuati a Caravaggio e Triviglio

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3, registrata poco dopo le 9 di questa mattina a Comun Nuovo, sono stati evacuati in via precauzionale alcuni edifici pubblici nei comuni di Caravaggio e Triviglio.

In particolare, a Caravaggio sono stati evacuati gli uffici comunali e il Liceo Galileo.

A Triviglio, sempre in provincia di Bergamo, gli studenti sono stati invitati a lasciare l'Itis di via Galvani e la scuola primaria di via Giussani.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 11:05

