Femminicidio a Terni, donna uccisa a coltellate dal compagno durante una lite

di Redazione Web

L'ennesimo caso di femminicidio viene oggi da Terni, dove una donna è stata uccisa a coltellate all'interno della sua abitazione in via del Crociere, zona Borgo Rivo. Secondo quanto appreso dall'ANSA, la donna sarebbe stata uccisa al culmine di una lite scoppiata con il compagno: quest'ultimo è stato fermato dalla Polizia di Stato, sul posto con squadra mobile, scientifica e squadra volante. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura di Terni, per ricostruire quanto accaduto.

Omicidi Roma, scoperto arsenale con fucili e pistole: un arrestato

Laura Ziliani, le figlie: «Abbiamo ucciso mamma perché pensavamo volesse avvelenarci»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA