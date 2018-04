Perde il lavoro, 36enne tenta di darsi fuoco: carabinieri lo salvano

Venerdì 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sale sul tetto di un capannone nella zona industriale di Aversa Nord, nel territorio del comune di Gricignano e minaccia di darsi fuoco. Attimi di tensione nel pomeriggio di venerdì con un gesto dimostrativo che non si è trasformato in tragedia solo grazie ai carabinieri che sono intervenuti sul posto riuscendo a far desistere l’uomo.Protagonista di questo ennesimo dramma della disperazione un immigrato rumeno di 36 anni che poco prima aveva saputo di aver perso il proprio posto di lavoro. L’uomo ha, quindi, cercato di mettere fine al proprio dramma salendo sul capannone del deposito Mondo Convenienza, nella zona Asi di Aversa Nord, in territorio del comune di Gricignano.Sul posto i carabinieri della locale stazione e quelli della compagnia di Marcianise, coordinati dal capitano Luca D’Alessandro che sono riusciti, dopo avergli parlato a lungo, a far desistere il giovane disperato dal suo intendimento.