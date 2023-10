Taxi, sciopero in tutt'Italia contro l'aumento delle licenze, il ministro Urso: «Protesta in ritardo»

Oggi tocca ai taxi: dopo lo sciopero di bus e metro che ieri ha causato pesanti pesagi, oggi è la volta dei tassisti che a livello nazionale incrociano le braccia. La protesta più visibile sarà quella inscenata davanti al ministero dei Trasporti. Uno sciopero definito «regolare» dal Garante in quanto in quanto «rispettosa della normativa vigente» che ricorda come non spetti all'Authority «valutarne le motivazioni».

«La causa scatenante è il Decreto Asset», sostiene l'Usb, denunciando come elemento negativo la possibilità di rilasciare fino al 20% di nuove licenze, «abrogando ogni norma che prevede una programmazione territoriale». Per la sigla sindacale «inopportuno è la definizione più elegante» per il Decreto.

«Ce ne renderemo conto quando con il più classico scaricabarile gli Enti Locali e il Governo si rimpalleranno le responsabilità dell'incremento delle licenze senza nessun dato concreto», avverte l'Usb.

«Lo sciopero proclamato per domani da una sigla dei tassisti è una protesta un po' a posteriori, anche perché la riforma è in vigore con decreto da qualche mese e l'abbiamo presentata ai tassisti, ai titolari di Ncc e a tutti gli altri attori del settore», afferma il ministro.

