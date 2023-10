Dl Asset, ok definitivo alla Camera: via libera alle nuove licenze per i taxi, ma scattano già gli scioperi

Sul Dl Asset ok definitivo della Camera dei deputati: dalle misure per aumentare l’offerta del servizio taxi al caro voli, alla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti fino alla ricostruzione dopo le alluvioni. Con il via libera definitivo della Camera (155 voti favorevoli, 108 contrari), il decreto Asset e legge. «Ottimo lavoro in poche settimane», festeggia il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ricordando che il testo e stato realizzato ad agosto, a Camere praticamente chiuse.

«Grazie ai parlamentari che hanno compreso l’urgenza del provvedimento e hanno apportato il loro prezioso contributo», scandisce ancora il responsabile del Mimit.