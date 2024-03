Incidente stradale nella notte, con l'auto contro un muro: Luigi Chetta muore a 29 anni

di Nazareno DINOI

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto questa notte, poco dopo le due, sulla strada provinciale che collega Sava a Torricella, in provincia di Taranto. La vittima, Luigi Chetta di Torricella, era alla guida della sua auto, una piccola utilitaria. Per cause in corso di accertamento, all’altezza di una pista di go-kart che costeggia la strada provinciale, il giovane ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. La macchina ha sfondato un muro di tufi che delimitava la provinciale e l’urto non ha lasciato scampo al conducente che è morto sul colpo.

I soccorsi

Sono stati alcuni automobilsti di passaggio a lanciare l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118. L'equipe di pronto intervento, però, non ha potuto fare altro che constatare la morte dello sfortunato 29enne.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA