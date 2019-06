Papà perde il lavoro e si toglie la vita: in paese scatta la gara di solidarietà per i suoi bambini

Jalil si è tolto la vita perché è rimasto senza lavoro. E ha lasciato qui, nel Capo di Leuca, una moglie e due bambini, di tre e cinque anni. Ma se le pagine di cronaca di questi anni sono segnate dall'odio e dalla rabbia verso lo “straniero”, questa storia salentina racconta la solidarietà e l'amore per il prossimo del Salento.



Santa Maria di Leuca si è stretta attorno a questa famiglia di origine marocchina, facendo propria una idea di Sergio Licci e lanciando una gara di solidarietà sulla pagina Facebook della marina: «Stiamo attivando una raccolta fondi e aiuti per i figli del compianto Jalil di appena 3 e 5 anni - scrive il gestore della pagina Luigi Greco -. Nessuno si dovrà sentire obbligato e tutti potranno contribuire anche con un piccolo gesto. Il tutto verrà fatto in totale trasparenza ed onestà. Chiedo solo di evitare polemiche e di dimostrare che cuore grande abbiamo noi Salentini». Tantissime le adesioni. Seguono poi le indicazioni per effettuare le donazioni.

Sabato 8 Giugno 2019, 08:34

