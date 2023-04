Sudan, atterrato a Ciampino l'aereo con i cittadini italiani evacuati

È atterrato in questo momento a Ciampino il Boing 767 con gran parte degli italiani a bordo evacuati dal Sudan. Complessivamente saranno 96 gli evacuati tra cui 83 italiani e 13 stranieri. Il secondo volo, un C-130, dovrebbe arrivare poco dopo le 23.

Tajani: Italiani che hanno lasciato Sudan arriveranno a Roma alle 19. Stanno tutti bene

L'ambasciatore

«Siamo servitori dello Stato: abbiamo fatto il nostro dovere. Chiunque altro della Farnesina avrebbe fatto lo stesso al posto nostro». Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Sudan Michele Tommasi appena sceso dall'aereo a Ciampino. Poco prima il ministro Tajani lo aveva pubblicamente complimentato: «È merito di questo signore...» aveva detto.

L'operazione

"Per fortuna c'è un sistema testato che non dipende dal governo ma dallo Stato, partendo dal Comando operativo di vertice interforze (Covi) che coordina tutte le forze armate della difesa". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando del successo dell'operazione di evacuazione del personale italiano dal Sudan che ha coinvolto tre aerei C-130, 36 persone dell'Aeronautica militare.

" A fianco a loro" - ha aggiunto - "29 elementi dei gruppi speciali e poi il personale dell'Aisi e dei Carabinieri che erano già presenti. Quindi, più persone che insieme hanno coordinato il lavoro insieme ad altri Paesi alleati e hanno consentito di evacuare 97 cittadini italiani". Crosetto ha poi voluto ricordare le "10 suore che hanno voluto rimanere a portare avanti la loro missione, pur potendo partire. Le hanno portate in salvo, poi sono saliti, per ultimi, come sempre fanno i militari, sull'aereo quando tutto era messo in sicurezza".

