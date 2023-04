Italiani in Sudan, Tajani: «I diciannove che stavano facendo una crociera sono salvi in Egitto» Lo scrive in un tweet il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.







di Redazione web «Sono stati messi in sicurezza 19 italiani che si trovavano in crociera nelle acque di Port Sudan. Li abbiamo assistiti fin dall'inizio degli scontri, ora sono sbarcati ad Hurghada. Grazie al lavoro delle nostre Ambasciate a Khartoum e al Cairo e dell'Unità di Crisi della Farnesina». Lo scrive in un tweet il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Stavano effettuando una crociera: hanno raggiunto l'Egitto sani e salvi» Ancora Tajani: «Abbiamo finalmente una buona notizia perché mi hanno confermato che i primi 18-19 italiani che stavano effettuando una crociera hanno già raggiunto l'Egitto sani e salvi», ha riferito il ministro degli Esteri da Pisa, nell'ambito di un'iniziativa elettorale di Forza Italia in vista delle Comunali di maggio. «In Sudan restano circa 130-150 connazionali - ha aggiunto - che possono contare sulla massima assistenza della nostra ambasciata, che è stata determinante insieme a quella del Cairo nel dare supporto anche agli italiani appena arrivati in Egitto». Brunella cade in bici e si frattura il braccio, dopo 40 giorni muore a 70 anni: aperta un'inchiesta Intensificati gli scontri a Khartoum: almeno 6 morti «Nonostante l'annuncio di una tregua di tre giorni per l'Eid al-Fitr», la festa di fine Ramadan, «sabato mattina a Khartoum si sono intensificati gli scontri tra l'esercito sudanese e le forze di supporto rapido», i paramilitari della Rsf. Lo scrive il sito Sudan Tribune. Stamattina «sono state segnalate esplosioni e scontri nelle aree circostanti il Comando generale dell'esercito e il palazzo presidenziale di Khartoum. Gli scontri si sono poi estesi ai quartieri di Hillat Hamad, Khojaly e Arkaweet». «Secondo quanto riferito da testimoni oculari, sabato mattina sono continuati i bombardamenti indiscriminati di artiglieria nei quartieri di Ombada e Karari. A Ombada Mansoura, sei persone sono state uccise a causa dei bombardamenti provenienti dal Genio» militare, scrive ancora il Sudan tribune. «Inoltre sono stati avvistati aerei da guerra che sorvolavano la capitale sudanese», viene aggiunto. «Durante la notte, le forti esplosioni che hanno scosso la capitale Khartoum negli ultimi giorni si sono attenuate, ma lo scambio di fuoco è ripreso al mattino, secondo i testimoni», scrive il sito di Le Monde. #italiani in #sudan, Tajani: «I diciannove che stavano facendo una crociera sono salvi in Egitto» https://t.co/Yt0U8FESph — Leggo (@leggoit) April 22, 2023 Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 15:25

