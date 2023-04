Brunella cade in bici e si frattura il braccio, dopo 40 giorni muore a 70 anni: aperta un'inchiesta

di Redazione web

Prima la caduta in bici, che ha comportato la frattura del braccio, poi la morte improvvisa in ospedale. A causare l'improvvisa morte di Brunella Pollon, 70 anni, di Fossalta di Piave, avvenuta il 14 aprile all'ospedale di San Donà (in provincia di Venezia), è stata un’embolia polmonare. Una morte che ha sconvolto i familiari della 70enne, familiari che hanno deciso di vederci chiaro. E dopo il loro esposto, il pm di Venezia ha aperto un fascicolo per fare luce su quella morte improvvisa, con l'ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario. Il pm, inoltre, ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità dei medici, come riporta il Gazzettino.

Dalla caduta in bicicletta alla morte in ospedale

Dopo la caduta in bici avvenuta il 4 marzo, Brunella Pollon è stata trasportata all’ospedale di San Donà dove le è stata riscontrata la frattura scomposta dell’omero sinistro. Il giorno dopo l'incidente alla donna è stata applicata un'ingessatura e dopo 5 giorni è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia per un necessario intervento di osteosintesi per ridurre la frattura, con l’applicazione di placca e viti. L'operazione era andata a buon fine.

A fine marzo, tuttavia, una serie di disturbi (mancanza di appetito, di equilibrio, difficoltà respiratorie, momenti di confusione) hanno spaventato sia la 70enne sia i familiari che hanno chiesto e ottenuto una visita a domicilio da parte dal suo medico di famiglia, il quale avrebbe riscontrato che i parametri vitali erano a norma.

La situazione, tuttavia, non è migliorata. Anzi, ha continuato a peggiorare, tanto che la sera del 13 aprile i problemi di respirazione si sono fatti sempre più acuti e la donna ha perso i sensi. Immediata la corsa in ambulanza al Pronto Soccorso, ma nonostante tutti i tentativi di rianimazione la donna è morta a causa di un’embolia polmonare.

Spetterà ora alla magistratura fare luce su quella morte improvvisa.

