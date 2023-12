Sub muore durante l'immersione nel relitto della petroliera Haven: cosa è successo

di Redazione web

Un sub è morto stamani durante una immersione in mare sul relitto della petroliera Haven davanti ad Arenzano (Genova). Sono intervenuti i soccorsi e gli uomini della Capitaneria di Porto, con i sommozzatori dei vigili del fuoco e un elicottero, ma non è stato possibile salvare il sub.

Non è ancora chiaro se all'origine della tragedia ci sia un malore o un incidente legato alla esplorazione del relitto. Sono centinaia ogni anno i sommozzatori che visitano il sito della nave affondata nel 1991 provocando la morte di cinque membri dell'equipaggio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 16:07

