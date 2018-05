Ha inventato di essere vittima di unosolo per non dire, semplicemente, ai genitori di aver fatto tardi per una festa in spiaggia. E ora sono guai per una donna di 31 anni, nata a Pesaro e residente in provincia, a Vallefoglia, che rischia il processo per essersi inventata una bugia.La 31enne aveva passato la notte ad una festa in spiaggia, lo scorso 25 aprile: tornata tardi a casa, per giustificarsi con mamma e papà, aveva raccontato di essere stata violentata da quattro uomini, con tanto di denuncia alla Tenenza di Cattolica. L'accusa ad un gruppo di giovani, non meglio descritti, le ha portato però una denuncia pergli accertamenti dei Carabinieri hanno infatti permesso di scoprire che lo stupro non c'era mai stato.