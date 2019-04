Stefano Leo, il giudice chiede scusa alla famiglia: «C'è stato un problema...»

di Simone Pierini

Stefano Leo

I dubbi di Chi l'ha Visto: «Ecco perché Said stava aspettando un'altra persona»

«Come rappresentante dello Stato. Qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare». Così il presidente della Corte d'Appello di Torino, Edmondo Barelli Innocenti, sulla mancata carcerazione di Said Mechaquat, il ventisettenne che si è consegnato alle forze dell'ordine, a Torino, confessando l'omicidio diL'uomo era stato condannato a un anno e sei mesi per maltrattamenti in famiglia con una sentenza, diventata definitiva, che per lui comportava la carcerazione. Secondo fonti interpellate dall'Ansa, ci sarebbe stato un ritardo, o un intoppo, nella trasmissione dei documenti dalla Corte d'appello alla procura presso il tribunale.. Posso scusarmene, ma non c'è nessuna certezza che Mechaquat Said - ribadisce - potesse essere ancora in carcere il 23 febbraio».«Abbiamo delle persone in giro per il territorio italiano pericolosissime che a loro modo, quando gli parte la testa, ammazzano i nostri figli.Così a 'Uno, nessuno, 100Milan' su Radio 24 -che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, non si trovava in carcere quando ha commesso l'omicidio per degli intoppi nella trasmissione dei documenti della Corte d'Appello alla procura.Quando questa notte ho saputo della Corte d'Appello non ho dormito - aggiunge -. Queste persone sgozzano perché vogliono uccidere. Adesso chi va in galera? Chi sconta la pena? Abbiamo giustificazioni per tutti. Voglio andarmene dall'Italia, qui c'è qualcosa che non funziona. Ormai io ho fatto i funerali e Stefano non me lo restituisce nessuno. Prima questa cosa che l'assassino voleva uccidere qualcuno felice, poi questa cosa della Corte d'Appello: ma capite che è tutto assurdo? Neanche nei film c'è una sceneggiatura così».