Follia a Napoli. Follia accompaganta da un paradosso: per evitare il contagio da Coronavirus è stato di fatto creato un assembramento talmente pericoloso da essere il luogo ideale dove contagiarsi e ammalarsi di Covid-19..



Infatti alla stazione centrale di Napoli per misurare la temperatura dei passeggeri in partenza, viene tenuto aperto un solo varco. Tradotto in parole semplici: tutti gli utenti della stazione per accedere ai binari devono assieparsi in fila davanti all'unica porta dove viene misurata la temperatura. Risultato: un lungo e pericoloso assembramento di persone che, cosa che va contro ogni regola di distanziamento sociale. Una follia.



Insomma l'operazione di misurazione della temperatura, che viene effettuata in molti negozi e centri commerciali, qui rischia di agevolare la diffusione del virus proprio mentre si tenta di contrastarla misurando la febbre a tutti.



Il video esclusivo di Leggo in questo senso è piuttosto esplicativo. Diventa urgente e doveroso intervenire al più presto per aumentare il numero di addetti all'operazione di misurazione della temperatura, per permettere di aprire più varchi contemoporanemente alla stazione e permettere un deflusso più veloce delle persone.



Ma soprattutto: chi è che ha studiato questa modalità di accesso alla stazione? Chi è che controlla che non avvegnano queste situazioni? Si sta già lavorando per superare al più presto il problema? Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Luglio 2020, 19:43

