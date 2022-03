Ucraina, la Polonia vuole trasferire i suoi jet in una base americana in Germania. Washington: «Siamo sorpresi»

Guerra in Ucraina. La Polonia ha deciso di trasferire tutti gli aerei MIG-29 polacchi, di fabbricazione russa, "immediatamente e senza costi" a una base americana in Germania.

Lo riferisce il ministero degli Esteri polacco in una nota ufficiale. Si tratta di una mossa che potrebbe preludere alla consegna dei jet all'Ucraina. Da parte loro, gli Stati Uniti si sono detti "sorpresi" dalla decisione polacca. «A quanto ne so, non ci avevano consultato prima», ha dichiarato la sottosegretaria di Stato americana Victoria Nuland.

Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wypowiedzią Sekretarza Stanu USA w sprawie przekazania samolotów Ukrainie https://t.co/lBiXWDMDNe — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) March 8, 2022

Le autorità polacche si sono dette pronte a trasferire «immediatamente tutti i loro aerei MIG-29 gratuitamente alla base aerea americana (in territorio tedesco) di Ramstein e a metterli a disposizione del governo degli Stati Uniti d'America». Allo stesso tempo, la Polonia chiede agli Stati Uniti d'America di fornirgli velivoli usati con capacità operative simili, per le quali Varsavia «concorderà subito le condizioni di acquisto». Il governo polacco chiede inoltre ad altri Paesi della Nato, proprietari di aerei MIG-29, di «intraprendere un'azione simile».

