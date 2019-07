Bimba di 6 anni scompare in spiaggia: momenti da incubo per i genitori

Minuti di panico quelli vissuti oggi in spiaggia nelle Marche, zona del Conero. Attorno alle 18,30 il lungomare di Numana (Ancona) per oltre mezz’ora è rimasto con il fiato sospeso per una bambina di sei anni che si era persa. Si sono mobilitati polizia, carabinieri, vigili del fuoco e 118. Poi la bimba è stata ritrovata in uno stabilimento per il sollievo dei familiari e di tutte le persone che si erano mobilitate.



Una storia a lieto fine, purtroppo molto abituale nelle spiagge italiane durante il periodo estivo. Proprio per ovviare che i bambini si perdano durante la giornata al mare, ad esempio, lungo la riviera romagnola è attivo un servizio di annunci attraverso megafoni collegati tra loro in tutti gli stabilimenti balneari. Quando viene ritrovato un bimbo che si era perso, scatta l'annuncio e quindi i genitori possono andare a recuperarlo. Domenica 21 Luglio 2019, 20:59

