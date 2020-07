Spettacolare incidente in centro a Bari: scontro tra due auto, una si ribalta

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 12:27

Spettacolare incidente nella mattinata di oggi in centro a. Due auto si sono scontrate in corso Cavour, nel pieno centro del capoluogo pugliese, e una delle due dopo l’impatto si è ribaltata, come si vede nelle immagini che vi mostriamo in basso.Lo schianto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Beatillo, racconta BariToday: sul posto è intervenuto il 118, per fortuna c’è stato solo un ferito ma non grave, in codice verde. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale che ha chiuso al traffico la zona.