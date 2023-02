È morto soffocato da un boccone mentre era a pranzo in un ristorante di Serino, in provincia di Avellino. Il dramma si è consumato davanti ad amici e familiari ma per il 56enne, R.D.A le sue iniziali, non c'è stato nulla da fare. Una porzione di carne gli ha ostruito le vie aeree impedendogli di respirare.

Vigile aiuta un anziano ad attraversare, la foto virale commuove il web: «Ho pensato a mio padre e ho pianto»

È stato soccorso dagli altri commensali: sul posto tre ambulanze

È stato soccorso dagli altri commensali mentre sul posto sono arrivate tre ambulanze, una delle quali dotata di apparecchiature specifiche per la rianimazione, allertate dal gestore del ristorante. I tentativi di rianimarlo con manovre salvavita e praticando un prolungato massaggio cardiaco si sono però rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La tragedia ha sconvolto amici e familiari - una comitiva proveniente da Napoli, dove risiedeva anche la vittima - che impotenti hanno assistito al dramma con il personale del ristorante.

Soffocato da un boccone di carne muore al ristorante davanti ai familiari https://t.co/2W4xxpzxGQ — Leggo (@leggoit) February 1, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA