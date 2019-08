Simon Gautier, il padre non ci sta. E prepara cinque domande ai Pm «per sapere tutto della morte di mio figlio»

Intanto l'esame autoptico sulla salma di Simon ha chiarito definitivamente le cause del decesso: il 27enne è morto in seguito ad uno choc emorragico dovuto alla rottura dell'arteria femorale. L'autopsia è stata effettuata ieri nell'obitorio dell'ospedale di Sapri dal medico legale Adamo Maiese dell'ASL Salerno su disposizione della procura di Vallo della Lucania. Sul corpo di Gautier sono state riscontrate anche fratture esposte e composte ad entrambi gli arti inferiori ed il laceramento di tessuti. Danni e traumi importanti sono risultati pure alle vertebre. Il turista, dal momento della caduta, sarebbe rimasto in vita al massimo per 45 minuti prima di morire per dissanguamento.

Giovedì 22 Agosto 2019, 14:38

sulla morte di, il turista francese morto nel Cilento dopo essere rimasto disperso per 9 giorni: le ha poste Dominique, il papà del 27enne escursionista morto dopo essere precipitato in un crepaccio, e il cui cadavere è stato recuperato solo pochi giorni fa.Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, l'uomo ha consegnato le domande al procuratore di Vallo della Lucania,, che sta indagando sull'accaduto. «Vado avanti soltanto per sapere se qui è stato fatto tutto il possibile per salvare Simon», ha aggiunto il papà del giovane.Le domande sono semplici quanto drammatiche. Perché, dove, come e a che ora è morto Simon? Perché la telefonata del 118 non ha permesso di geolocalizzarlo? Perché il 118 non lo ha aiutato a geolocalizzarsi da solo? Perché ha chiuso la telefonata? Perché i soccorsi sono stati mobilitati con ritardo? Questioni che dovranno trovare una risposta nelle prossime settimane, anche se i vertici del 118 hanno già parzialmente spiegato il motivo della mancata geolocalizzazione