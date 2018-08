Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VICENZA - Sui social l'hanno definito un eroe, il primo capace «di effettuare lo sgombero di una carovana di nomadi abusivi con un carro-attrezzi», come auspicato a suo tempo da Matteo Salvini. «In realtà sono arrivato sul posto a bordo del mezzo, che però non ho utilizzato», tiene a precisarecon varie deleghe, tra cui quello della sicurezza. Un gesto quasi normale per lui,(«Ma non praticante», come dichiara lui stesso), che di professione gestisce con il padre un'autofficina elettrauto in paese, dotata di due carri attrezzi. Per questo nei giorni scorsi non ci ha pensato un attimo a salire sul carro-attrezzi per, che si era fermata nella zona industriale di Molina.«Era già successo altre volte - confida Marsetti, che è anche segretario della sezione maladense della Lega - non escludo che potrà succedere anche in futuro. Sono convinto che faccia parte del mio compito, visto che sono stato eletto dai cittadini e poi nominato assessore alla sicurezza. Personalmente non ho fatto altro che far rispettare un'ordinanza comunale, per essere preciso l'articolo 35, che prevede il divieto di sosta e di campeggio tali da bloccare tratti di strada e passi carrai».Ha avuto paura?«Io non ho mai paura, anche perché sono istruttore di arti marziali e possiedo un regolare porto d'armi, anche per il fatto di essere cacciatore. Diciamo che ero preoccupato per il fatto che in breve tempo mi sono arrivate numerose segnalazioni da parte di imprenditori e altri residenti che mi parlavano di una vera e propria invasione, quindi loro erano in numero ben superiore».Ci sono stati momenti di tensione?«No, soprattutto per merito delle nostre forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale, tutti in divisa, che sono arrivati sul posto con grande tranquillità, senza creare tensioni, spiegando la situazione. Da parte mia ho ribadito che le regole vanno rispettate. La normativa in vigore parlava chiaro, anche per il fatto che queste persone avevano steso la biancheria e sistemato le sedie all'aperto, quindi avevano già violato la legge. Tutto è filato liscio, noi appositamente abbiamo evitato di far scattare contravvenzioni e multe, dimostrando comprensione. A noi bastava che roulotte e camper se ne andassero e la cosa è avvenuta in breve tempo».I suoi profili social sono stati bombardati di consensi favorevoli e complimenti per il suo operato. Ce ne sono stati anche di contrari?«Sì, è vero, me ne sono arrivati tanti, da ogni parte d'Italia. Per la verità, almeno per quanto riguarda i miei profili, non ho registrato nessuna voce contraria, credo anche per il fatto che non c'è stato nessun tipo di forzatura».È stato contattato anche dai politici?«Moltissimi di loro, non solo del mio partito, mi hanno anche telefonato, anche onorevoli che operano a livello nazionale ed europeo. Ripeto, non ho altro merito se non quello di aver fatto rispettare le legge. In tal senso non cerco consensi, se non quelli dei miei cittadini, che mi hanno votato e sanno di poter contare sul sottoscritto, oltre che su gli altri componenti della Giunta. La sicurezza è un problema molto sentito anche nel nostro comune, l'assessore delegato sono io e quindi rispondo personalmente».E se la cosa dovesse ripetersi?«Sulla sicurezza, tolleranza zero a Malo: è giusto che si sappia in giro».