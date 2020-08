Sette 19enni positivi di ritorno da Corfù: «Avevamo la mascherina, l'abbiamo tolta perché ci guardavano male»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Agosto 2020, 11:51

Sono in crescita i casi dida parte di italiani che: l’ultimo riguarda sette giovanissimi della provincia di Arezzo (sei di Montevarchi, uno di Laterina) che sono risultati positivi al Covid-19 dopo una. Altri 4 coetanei erano già risultati positivi nei giorni scorsi.i 7 ragazzi, la mamma di uno di loro, e un altro 19enne tornato anche lui da Corfù ma che non era stato in loro compagnia. Alle autorità sanitarie, racconta il Corriere della Sera, i ragazzi hanno detto che a Corfù «l’atmosfera era molto tranquilla, come se il virus non fosse mai esistito», e che le autorità greche non avevano imposto obbligo di mascherina.Loro, e per un po’ l’hanno anche indossata: «Ma eravamo gli unici, gli altri ragazzi ci guardavano, così alla fine le abbiamo tolte», la loro giustificazione. Tra discoteche e locali, nessun controllo e pochissime mascherine: e il risultato, con la positività e di conseguenza la quarantena, è evidente.