Un’insopprimibile pulsione sessuale da consumare sul posto, in pieno giorno, oppure uno scherzo adatto ai tempi di Carnevale? In attesa di sciogliere il dilemma, il video che gira in Internet, nelle chat Whatsapp, e in cui vengono riprese due persone che fanno sesso sulla scalinata del monumento ai Caduti a Macerata ha collezionato migliaia di visualizzazioni di increduli e curiosi.

Nel video si vedono, a una certa distanza, un uomo e una donna che si scambiano effusioni degne di un film a luci rosse con lui e lei avvinghiati e indifferenti al passaggio di auto e pedoni. Come detto, difficile dire se si tratti di uno scherzo o meno. Che la veridicità del filmato non possa essere scartata a priori, però, lo fa pensare il glorioso precedente che Macerata vanta in questo campo.

