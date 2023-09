Serpente chiuso in un furgone parcheggiato in centro: decine di curiosi circondano il mezzo Il grosso rettile, bianco e giallo, rinchiuso all'interno di un Fiorino parcheggiato in pieno centro a Porto San Giorgio ha attirato ieri sera la curiosità di decine e decine di passanti





Un grande serpente, bianco e giallo, rinchiuso all'interno di un Fiorino parcheggiato in pieno centro a Porto San Giorgio ha attirato ieri sera la curiosità di decine e decine di passanti. Mangia una bistecca e soffoca: uomo di 52 anni ricoverato in rianimazione. «Possibili danni al cervello» Il serepnte era libero di muoversi all'interno della vettura Il serpente era libero di muoversi all'interno della vettura in sosta nei pressi di piazza Bambinopoli, tra i sedili conducente e passeggeri. Per fortuna i finestrini erano chiusi. Qualcuno dei presenti ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fermo e la Polizia che hanno in breve tempo rintracciato il proprietario del mezzo. Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA