Sergio Mattarella verso la rielezione, prima era successo solo al suo predecessore Napolitano

Quirinale, si va verso una rielezione di Sergio Mattarella. L'attuale presidente della Repubblica diventerà così il secondo Capo dello Stato a concedere un mandato bis, come era accaduto al suo predecessore, Giorgio Napolitano.

Lo stallo politico-istituzionale ricorda molto quello dell'aprile 2013, quando Giorgio Napolitano divenne il primo presidente della storia della Repubblica italiana ad essere rieletto. Come spiega il Corriere della Sera, in quell'occasione il Parlamento espresso dalle elezioni politiche di due mesi prima era diventato estremamente frammentato e senza una maggioranza solida. Giorgio Napolitano aveva ribadito più volte di non essere disponibile ad un nuovo mandato, ma davanti alla paralisi parlamentare fu costretto a concedere il bis.

Il 20 aprile 2013, alla sesta votazione, Giorgio Napolitano fu rieletto con 738 preferenze. Il tutto, mentre il presidente della Repubblica uscente e la moglie Clio avevano già completato il trasloco nella loro casa al rione Monti. All'epoca, Giorgio Napolitano aveva 87 anni e si dimise, a causa dell'età avanzata, il 14 gennaio 2015, quando aveva già compiuto 90 anni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 17:53

