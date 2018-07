Falciata da un'auto appena uscita di casa: grave ragazza 14enne sul lungomare

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SENIGALLIA – Giovane turista investita questa mattina sul lungomare Da Vinci al Ciarnin. Si tratta di una 14enne di Assisi, in vacanza in città. La minore era appena uscita dal cancello quando è stata travolta da un’auto in transito.Cadendo a terra la 14enne ha riportato ferite gravi che hanno indotto l’ambulanza, subito intervenuta, a trasferirla all’ospedale di Torrette con un codice rosso di massima gravità. La prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Al volante dell’auto un signore di Jesi, anche lui in vacanza a Senigallia,