Seggiolini salva bebè, caos su multe e norme: la situazione

Lunedì 11 Novembre 2019, 07:30

Uno slittamento da 4 a 7 mesi per far partire le multe. Regna ancora troppa confusione sull’obbligo dei dispositivi anti-abbandono per iinperCon gli emendamenti al decreto fiscale, collegato alla Manovra, il Pd prova a far slittare le sanzioni fino al 6 marzo mentre il M5S vorrebbe arrivare al 1 giugno 2020. Sulla moratoria ci sarebbe l’ok del ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli.Si tratta di evitare multe da 81 a 362 euro visto che sembra impossibile acquistare il seggiolino a norma: per gli oltre 2 milioni di bambini con meno di 4 anni, in Italia saranno disponibili solo 250 mila seggiolini da qui a Natale. Senza contare che per ogni bambino potrebbero essere necessari più dispositivi se va in macchina con nonni o zie ad esempio.E allora, visto che la spesa oscilla da 50 a 100 euro per i dispositivi da integrare e dai 200 ai 500 per i seggiolini già pronti, meglio andarci cauti: «Massima attenzione a quel che si compra – spiega Rosario Trefiletti, Centro Consumatori Italia – rivolgersi solo ai negozi di fiducia o, acquistando online, chiedere sempre la garanzia di apparecchi non omologati alla norma italiana».Il dispositivo deve emettere segnali visivi e acustici o visivi e aptici, cioè con vibrazioni, e deve avvisare se ha la batteria scarica. «Aspettiamo la moratoria come segnale di buonsenso – spiega Gigi de Palo, presidente del Forum delle famiglie – ci mettiamo in regola, perché non si va contro la legge, sperando che si abbassino anche i prezzi: magari – dice sorridendo – potremmo acquistare il seggiolino con il primo assegno unico per le famiglie. Sperando che arrivi».