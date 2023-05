Scuola, Valditara: «Stipendi più alti contro la fuga dei docenti»

di Lorena Loiacono

Un piano casa per aiutare i docenti fuori sede a pagare l’affitto, permettendogli di restare così più a lungo nelle provincie dove hanno ottenuto la cattedra, e un’assicurazione contro le aggressioni a scuola. Il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, sta valutando possibili incentivi per contrastare la fuga dei docenti dalle Regioni dove il caro vita preme di più.

<h2> Valditara e il piano anti fuga dei docenti </h2>

L’obiettivo è incentivare i docenti pendolari a prendere le cattedre e restarvi, anche per garantire la continuità didattica per gli alunni. Così ieri il ministro dell'Istruzione è intervenuto alla scuola di formazione politica della Lega a Milano: «Dobbiamo cercare di trovare le risorse per valorizzare gli stipendi di tutti i docenti e occorre trovare incentivi affinché non ci sia la fuga di docenti.

La Lombardia è una delle Regioni più interessate dalla fuga dei docenti: «Leggo che ci sono 17mila insegnanti in fuga dalla Lombardia: sono dati che emergono con evidenza - ha spiegato il Ministro - ma i nostri del ministero sono ancora più drammatici visto che in alcune zone c’è una scopertura del 32% di docenti».

Per i sindacati, però, servono risorse: «Il ministro giustamente pone il tema della valorizzazione degli stipendi dei docenti - sottolinea Gianna Fracassi, segretaria della Flc Cgil - ma nel documento di economia e finanza per il rinnovo dei contratti la cifra stanziata è zero. Valditara ha un’occasione per cambiare questo dato».

Oltre agli incentivi per i fuori sede, al vaglio degli esperti di viale Trastevere c’è anche la possibilità di assicurare il personale scolastico, troppo spesso vittima di aggressioni verbali o vere e proprie violenze da parte di studenti e famigliari. «Mi arrivano dati di aggressioni a insegnanti a scuola. Come è possibile che nessuno abbia pensato prima ad assicurare il personale scolastico? Tutta la pubblica amministrazione è assicurata, solo il personale della scuola no».

