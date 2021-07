Scuola, si valuta l'obbligo vaccinale tutto il personale docente e la dad. «Bisogna accelerare le vaccinazioni »

La scuola rimane, per ora, esclusa dall'obbligatorietà del Green Pass a partire dal 6 agosto. La decisione definitiva sarà presa questa settimana dal governo.

Green pass, i no vax scendono in piazza ma è boom di vaccini. In 7 giorni prima dose a 350mila under 30

In vista della ripresa delle lezioni a settembre, i punti su cui discutere maggiormente saranno due: la vaccinazione del personale docente e Ata e quella degli studenti.

Secondo gli ultimi dati, la percentuale sulla vaccinazione del personae scolastico è rimasta invariata: 82% di tutto il personale ha ricevuto solo la prima dose; circa il 79% ha ricevuto la monodose o entrambe le dosi; mentre il 15% neanche una dose (corrispondente a circa 222mila lavoratori del settore).

L'obbligo dei vaccini entro il 20 agosto, richiesto dal generale Figliuolo sarà oggetto di discussione in questa settimana.

«Se la scuola è una priorità, - afferma Riccardo Nencini Presidente della Commissione istruzione e cultura del Senato - necessita l'obbligo di vaccinazione, come per i medici. Se ci sono insegnanti no vax, vengano sostituiti. La legge lo consente». Contrario al pensiero di Nencini, invece, resta Matteo Salvini che sostiene la libertà di sottoporsi al vaccino o meno, a costo di trascorrere ulteriori 6 mesi in dad.

A partire da oggi, intanto, è partita la vaccinazione per gli studenti dai 12 ai 19 anni. «Se non si accelera - sostiene Antonello Giannelli , pesidente dlel'Associazione nazionale presidi - in diverse scuole l'avvio dell'anno scolastico avverrà con la dad. Bisogna accelerare le vaccinazioni di chi frequenta la scuola».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 11:07

