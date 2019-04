Doppio sorpasso sulla via per il mare: schianto frontale, Serena muore a 25 anni

Forse un doppio sorpasso all'origine dell'incidente nel quale, alle 21 circa di stasera, ha perso la vita una 25enne di Melendugno (Lecce) sulla via del mare. Si tratta di Serena Nahi. Feriti altri giovani. Sul posto - la strada che conduce da Melendugno a Torre dell'orso- al momento ci sono 4 ambulanze e i mezzi dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Dalle prima informazioni, le due auto - una Grande Punto guidata dalla ragazza e una Opel Corsa con a bordo due giovani di Calimera - si sarebbero scontrate per un sorpasso azzardato al rientro dalla giornata di Pasquetta. Ad avere la peggio la 25enne. I due calimeresi, in codice rosso, sono stati trasportati all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, ma non sarebbero in pericolo di vita.





Ultimo aggiornamento: 23:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA