«Portiamo la bambina a vedere i cavalli»: ma è una trappola, tenta di uccidere la ex

donna accoltellata al cuore dal suo stalker: 39enne in fin di vita

L'ha convinta a unacon la scusa di portare la figlioletta di 5 anni a vedere i cavalli, ma le sue intenzioni erano ben altre.. E voleva farlo davanti alla bimba. E se ciò non è avvenuto lo si deve soltanto alla reazione della donna e al suo istinto di sopravvivenza che ha. Un incubo quello vissuto nel pomeriggio sulle colline per San Nicola, alla periferia di Pesaro.La coppia, di- sono due giovani coetanei, di 27 anni, italiani - hanno avuto una relazione da cui è nata la bimba ma da tempo le loro strade sono divise. Il giovane ha però continuato a insistere finchè ha proposto a mamma e figlia unaMa al maneggio non ci sono mai arrivati. Quando ieri l'uomo ha imboccato con la sua utilitaria strada San Nicola, ha fermato l'auto e ha tentato di. Un. La donna si è difesa ed è stata raggiunta solo da dei colpi superficiali che le hanno provocato solo dei lievi tagli. Ha avuto il, poi di scappare in strada, prendendo con sè la bimba e chiedere aiuto. Ha gridato tanto finchè un residente della zona, in aperta campagna, ha udito le grida ed è sceso in strada per correre in loro soccorso. Appena in tempo perchè l'aggressore alla guida dell'auto ha tentato di investire il gruppo che si è messo in salvo nella casa dell'uomo,Non era finita. L'ex sceso dall'auto e ormai fuori controllo ha iniziato a urlare che voleva darsi fuoco e che si sarebbe ucciso davanti a lei.. La donna ha chiamato la polizia, nel frattempo sul posto sono accorsi altri vicini di casa. L'uomo è stato. La donna è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi e se la caverà in pochi giorni.