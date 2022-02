Schianto tra auto: due donne finiscono all'ospedale, una è incinta

Incidente stradale verso le 13 in Strada Costiera all’intersezione con la strada che porta in Località Aurisina Santa Croce, a Trieste. Due i veicoli coinvolti. Due donne, di cui una in gravidanza, sono state trasportate all’ospedale per accertamenti dal personale sanitario del 118. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area e i Vigili urbani per i rilievi del caso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 15:28

