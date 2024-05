Scalatore muore a 44 anni, è precipitato per 200 metri da una via ferrata dopo essere scivolato sulla neve

L'uomo non era assicurato al cavo d'acciaio







di Redazione web Uno scalatore ha perso la vita questa mattina, precipitando dalla via Pößnecker a passo Sella, in val Gardena. La vittima è un uomo di 44 anni di Termeno, in Alto Adige. L'incidente si è verificato verso le ore 9.20 nella parte alta, ancora parzialmente innevata, della via ferrata che collega passo Sella e Piz Selva. L'alpinista è precipitato per 200 metri, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelikan 1, il soccorso alpino della val Gardena e la Guardia di finanza che hanno recuperato la salma.





L'incidente si è verificato ieri durante un'escursione. Il giovane ieri si era allontanato da casa per la scalata e non ha fatto rientro. I parenti hanno così lanciato l'allarme e questa mattina la salma è stata localizzata dall'elicottero. L'escurionista è scivolato a causa della neve ancora presente in quota. Verosimilmente non era assicurato al cavo d'acciaio, proprio perché per lunghi tratti la via ferrata era ancora coperta dalla neve. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 17:10

