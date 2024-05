Felipe e Letizia di Spagna, 20 anni dal «sì»: l'anniversario, le figlie e l'ombra del divorzio

di Serena De Santis

Grandi festeggiamenti alla corte di Spagna. Felipe IV e Letizia, mercoledì 22 maggio, hanno festeggiato il 20esimo anniversario di matrimonio. Nel corso di questo ventennio la corona spagnola ha subito diverse scosse, a causa di alcuni scandali che hanno miniato anche il rapporto tra il re e la regina. Ma, dopo 20 anni, Felipe e Letizia sembrerebbero essere più uniti che mai, nonostante le voci di divorzio che, ogni tanto, aleggiano intorno al Palazzo della Zarzuela (Madrid), e puntato tutto il loro futuro sulle loro figlie, Leonor (18 anni) e Sofia (17 anni).

Un matrimonio per niente rosa e fiori

Sposa bagnata, sposa fortunata. Peccato che non sia stato così per Letizia Ortiz, ex giornalista, che nel 2004 ha detto «sì» al re di Spagna Felipe IV.

Letizia, che è stata chiamata più volte "plebeya", sembrerebbe far eco a Lady Diana. Ha sofferto di problemi alimentari a causa dello stress, è stata insofferente alle regole e spesso ai ferri corti con il marito. Più volte, i due, sono stati avvistati da soli o senza fede, riporta Vanity Fair. Così le voci su un imminente divorzio sono aumentate, ma mai confermate dalla coppia.

Restaurare l'immagine con Leonor e Sofia

Letizie e Felipe sono saliti sul trono nel 2014 e, da allora, hanno cercato di riportare in auge la loro immagine, puntando in particolar modo sulle loro figlie. Leonor, adesso maggiorenne, si sta preparando per regnare e sta frequentando la scuola militare. Sofia, invece, sta studiando in Galles e il popolo è sempre più curioso di sapere che strada intraprenderà.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA