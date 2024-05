Digitale terrestre, milioni di tv a rischio. Cos'è il Dvb-T2 e come capire se cambiare televisore La guida

Allarme televisori in Italia. Il nuovo switch-off potrebbe creare molti problemi agli italiani e ai loro portafogli. Sul banco degli imputati, la Rai che sembrerebbe non aver rispettato gli accordi presi in precedenza e ha così anticipato le scadenze legislative. Il giorno del giudizio, sul fronte del digitale terrestre, è il prossimo 28 agosto arriverà in Italia il nuovo standard di trasmissione «Mux» in DVB-T2, e si prevede una nuova spesa in capo alle famiglie che non hanno un televisore in grado di ricevere il nuovo segnale.

Secondo una recente statistica i televisori in Italia non compatibili sono circa la metà, ovvero 14 milioni su 28 di apparecchi (everyeye.it). Un numero spaventoso che coinvolgerà diversi nuclei familiari, costretti a correre ai ripari qualora volessero continuare ad usufruire del servizio di fruizione dei canali tramite digitale terrestre.